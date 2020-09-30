Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'dan açıklama
30 Eylül 2020 13:55
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Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun'dan açıklama
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Seren Serengil, sunucusu olduğu programda Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un aşk yaşadığını iddia etti. Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar" ifadelerini kullandı.
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HaberTürk'te yer alan habere göre, Hakan Altun'ın menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi.
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Çakmakçı, "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler" dedi.