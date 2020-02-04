Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
04 Şubat 2020 20:40
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Türk sinemasının emektar oyuncularından, ’Altın Portakal’ ödüllü Ahmet Mekin’in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybeden eşi Kumral Şükran Kurteli (82), Balıkesir'in Erdek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı. Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığına defnedildi.
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Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de gözyaşı döktü.
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Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
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Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
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Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
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Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı