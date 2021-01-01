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Ahmet Kaya'nın şarkısını söyleyen Seda Sayan'a sosyal medyada eleştiri yağdı!

İbo Show'un Yılbaşı özel gecesinin konuklarından Seda Sayan'ın Ahmet Kaya parçasını söylemesi, gündem oldu. Kaya'nın Dostum Dostum şarkısını söyleyen Sayan, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

01 Ocak 2021 15:24

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İşte Seda Sayan'a için atılan o tweetler.

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Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin İbo Show'un yılbaşı özel programında şarkıcı Seda Sayan'ın Ahmet Kaya şarkısı 'Öyle Bir Yerdeyim Ki'yi söylemeden önce İbrahim Tatlıses'e "Müsaaden var mı?" diye sormasına, Serdar Ortaç'ın şarkıya eşlik etmesine ve Kaya'nın 1999 yılında maruz kaldığı linç girişimine dikkat çekerek "Ah! Balık hafızalı ülkem benim. Yıl 1999'a bak" dedi.

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