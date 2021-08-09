Ağustosta izleyiciyle buluşacak 13 dizi

Nine Perfect Strangers’tan Reservation Dogs’a, Brooklyn Nine-Nine’dan İlk ve Son’a, ağustos ayında izleyici ile buluşacak 13 dikkat çekici dizi!
09 Ağustos 2021 11:59
113
Mr. Corman – 6 Ağustos – Apple TV+: A24’un yapımcılığını üstlendiği dizi, San Fernando Valley’deki bir devlet okulunda öğretmenlik yapan Josh Corman’ın (Gordon-Levitt) hayatını derinlemesine inceliyor. Eski nişanlısı Megan’ın ayrı bir eve çıkmasından sonra lise arkadaşı Victor, Josh’ın evine taşınır ve olaylar gelişir. Minnettar olacağı çok şey olduğunu bilmesine rağmen Corman, kendisini kaygı, yalnızlık ve bir insan olarak berbat olduğu şüphesiyle boğuşurken bulur. Dizinin oyuncu kadrosunda Joseph Gordon-Levitt ile beraber Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall, Juno Temple, Jamie Chung, Alexander Jo, Hector Hernandez ve Shannon Woodward gibi isimler yer alıyor.
213
Reservation Dogs – 9 Ağustos – FX: Taika Waititi’nin yaratıcıları arasında yer aldığı, aynı zamanda yürütücü yapımcısı olduğu Reservation Dogs adlı FX dizisi, Oklahoma’da küçük suçlar işleyen dört Amerikan yerlisi gencin yaşamını mercek altına alıyor. Dizide Elva Guerra, Sarah Podemski, Matty Cardarople, D’Pharaoh Woon-A-Tai gibi yeni isimler kamera karşısına geçiyor.
313
What If…? – 11 Ağustos – Disney+: Marvel Sinematik Evreni’nde olayların farklı şekillerde gerçekleştiği paralel evrenlerin kapısını aralayan What If…? dizisi, Marvel Studios’un animasyon türündeki ilk dizisi olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
413
Brooklyn Nine-Nine 8. Sezon – 12 Ağustos – NBC: 10 bölümden oluşacak final sezonu, New York Polisi’nin 99. Bölge Karakolu’ndaki dedektiflerin ve polis şefinin başından geçenleri anlatmaya devam edecek. Final sezonunda Jack ve ekibini iş ve özel hayatları arasında bir denge kurmaya çalışırken izleyeceğiz.
513
Brand New Cherry Flavor – 13 Ağustos – Netflix: Netflix’in ağustos ayında izleyicinin beğenisine sunacağı yeni dizisi Brand New Cherry Flavor, 1990 yılında, Los Angeles’a film çekme hayaliyle gelen yönetmen adayı olan Lisa Nova’yı takip ediyor. Lisa’nın kendi filmini başkalarına kaptırmamak için doğaüstü bir intikam yolculuğuna çıkması, karanlık bir yola girmesine neden olur.
613
Modern Love 2. Sezon – 13 Ağustos – Amazon Prime Video: The New York Times gazetesinin aynı isimli köşe yazısından diziye uyarlanan romantik komedi türündeki antoloji dizisi Modern Love’ın ikinci sezonu, ilk sezonda olduğu gibi 8 farklı hikâyeyi bir araya getirecek.
713
İlk ve Son – 18 Ağustos – BluTV: Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini üstlendiği BluTV dizisi İlk ve Son, bu ay izleyici ile buluşacak. Dizi, “yaşamın ve ilişkilerin tüm gerçekliğiyle anlatıldığı, herkesin kalbine dokunacak bir aşk hikâyesi” sözleriyle tanımlanıyor. Dizinin bazen imkânlı, çoğu zaman imkânsız aşk hikâyelerinin, başlangıç ve sonuç ilişkisini eş zamanlı olarak ekrana taşıyacağı belirtiliyor.
813
Nine Perfect Strangers – 18 Ağustos – Hulu / Amazon Prime Video: Big Little Lies’ın yazarı Liane Moriarty’nin romanından uyarlanan Hulu dizisi Nine Perfect Strangers, oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Samara Weaving, Luke Evans, Regina Hall, Michael Shannon gibi önemli isimleri barındırıyor. Dizi, hayatlarını düzene sokmak isteyen dokuz yabancının tedavi ve değişim için gittikleri butik bir sağlık merkezinde yaşanan olayları konu alıyor. On günlük dinlenme programı için merkeze gelen bu dokuz yabancının başında ise müşterilerinin yorgun zihin ve vücutlarını tedavi etmeyi kendisine görev edinen Masha duruyor. Başta her şeyin normal gittiği bu on günlük süreçte beklenmedik olaylar birbirini takip ediyor.
913
Truth Be Told 2. Sezon – 20 Ağustos – Apple TV+: Poppy’nin maceralarını izleyeceğimiz dizinin 2. sezonuna Poppy’nin çocukluk arkadaşı ve medya patronu Micah Keith karakteriyle Kate Hudson katıldı. Micah, Poppy’nin podcast’ini duyduktan sonra bir cinayet vakasını çözmesi için ondan yardım ister. Ancak soruşturma, Micah’ın imparatorluğunu tehdit edebilecek keşifleri de ortaya çıkarır.
1013
The Chair – 20 Ağustos – Netflix: Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ın Netflix’teki ilk projesi olan The Chair dizisinin başrollerinde hem Grey’s Anatomy hem de Killing Eve ile Altın Küre ödülü kazanan Sandra Oh ve Transparent dizisiyle tanınan Jay Duplass yer alıyor. The Chair, prestijli Pembroke Üniversitesi’nde İngilizce bölümü başkanlığına atanan Dr. Ji-Yoon Kim’in (Sandra Oh) yeni görevinde yaşadıklarını konu alıyor. Ji-Yoon, bu bölümün başkanı olan ilk kadın ve üniversitenin akademik kadrosunda farklı etnik kökenden gelen çok az sayıdaki kişiden biri olarak benzersiz birtakım zorluklarla karşı karşıya kalır.
1113
Clickbait – 25 Ağustos – Netflix: Başrollerinde Adrian Grenier, Zoe Kazan ve Betty Gabriel’ın yer aldığı Netflix dizisi Clickbait, sosyal medya çağında en tehlikeli ve en kontrol dışı güdülerimizi harekete geçiren gücün kaynağını keşfe çıkıyor ve sanal ve gerçek kişiliklerimizin arasında giderek büyüyen çatlakları gözler önüne seriyor.
1213
See 2. Sezon – 27 Ağustos – Apple TV+: Peaky Blinders ve Taboo gibi dikkat çekici dizilere imza atan Steven Knight’ın yazdığı, Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği bilimkurgu dizisi See, yeni sezonuyla bu ay ekranlara geri dönüyor. Dizinin 2. sezonunda Baba Voss, eski bir düşman olan kardeşiyle yüzleşmek için yeni topraklara doğru gidiyor. Jason Momoa’nın yanı sıra dizide Dave Bautista ve Alfre Woodard gibi önemli isimler de yer alıyor.
1313
Only Murders in the Building – 31 Ağustos – Hulu: Komedi sinemasının ikon isimlerinden Steve Martin ve Martin Short ve Selena Gomez ile beraber Hulu’da yayınlanacak Only Murders in the Building dizisi için bir araya geliyor. Yukarı Batı Yakası’ndaki seçkin apartmanlarında korkunç bir ölüm meydana geldiğinde, üçlü cinayetten şüphelenir ve gerçeği araştırmak için yola koyulur. Davayı belgelemek için kendilerine ait bir podcast kaydederken, üçü de binanın yıllar öncesine dayanan karmaşık sırlarını ortaya çıkarır. Birbirlerine söyledikleri yalanlar, teker teker ortaya çıkarken; bu üçlü, çok geç olmadan artan ipuçlarını deşifre etmek için birbiriyle yarışır. Aralarında bir katilin yaşıyor olabileceğini fark etmeleri ise olayları farklı bir noktaya sürükler.