Ağustosta en çok satılan ikinci el binek araçlar belli oldu
Ağustos ayına ilişkin en çok satılan ikinci el binek araçlar belli oldu. Buna göre Volkswagen'in Passat model aracı 6 bin 114 adetle 1. sıraya yerleşirken, onu 5 bin 11 adetle Renault Clio, 4 bin 572 adetle Renault Megane takip etti.
14 Eylül 2021 16:04
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En çok satan 2. el otomobiller şöyle:
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Volkswagen Passat ağustosta 6 bin 114 adet satarak lider konumda.
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Clio passatın ardından 5 bin 11 adetle 2. sırada.
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Renault Megane 4 bin 572 adetle 3. sırada.
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Ağustosta en çok satılan dördüncü otomobil 4 bin 65 adetle Ford Focus.
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Ağustosta 5. en çok satılan araç Opel astra oldu.
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3 bin 329 satışla Toyota Corolla altıncı sırada yer aldı.
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Volkswagen Golf, ağustosta 3 bin 82 satışla en çok satılan yedindi marka oldu.
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Volkswagen Polo, 3 bin 39 satışla sekizinci.
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Fiat egea 3 bin 25 satışla ağustosta en çok satılan 9. araba
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Son sırada ise 2 bin 872 satışla BMW 3 serisi yer aldı.