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Ağustos ayında en çok satan otomobiller

03 Eylül 2021 12:00

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayında en çok satan otomobiller:

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1. Egea 4.262

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2. Clio HB 4.066

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3. Megane 3.456

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4. Civic 2.089

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5. Duster 1.779

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6. i20 1.709

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7. Corolla 1.646

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8. Egea Cross 1.284

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9. Passat 1.238

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10. Tucson 900

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