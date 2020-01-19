Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 13. yılında mezarı başında anıldı
19 Ocak 2020 13:41
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 13. yılında mezarı başında anıldı
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Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölüm yıldönümünün 13. yılında mezarı başında anıldı. Dink için Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
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Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı.
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Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.