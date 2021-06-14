Age of Empires 4'ün çıkış tarihi belli oldu

Kült strateji serisinin yeni oyunu Age of Empires 4, uzun bir bekleyişten sonra çıkış tarihini kesinleştirdi. Steam’de ön siparişe açılan oyunun fiyatı da belli oldu
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Video oyun tarihinin en sevilen serilerinden olan Age of Empires’ın yeni oyununun çıkış tarihi belli oldu. 4 yıl önce ilk kez duyurulan Age of Empires 4, Steam’deki yerini alarak fiyatını ve oyuncularla buluşacağı günü duyurmuş oldu.
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Age of Empires 4, ekim ayında erişime açılacak. Bir de ‘Deluxe’ versiyona sahip olan oyun, tarihi betimlemeleriyle adeta bir savaş şöleni yaşatacak.
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İlk kez 2017 yılında bir videoyla duyurulan Age of Empires 4, yan oyunlar ve ek seriler sayılmazsa ana serinin 16 yıllık sessizliğini bozdu. Önceki oyunların yapısına sadık kalarak birçok yeniliği beraberinde getiren, oynanabilir belgesel tadı verecek Age of Empires 4’ün fiyatı, 299 TL olarak belirlendi. Ekstra birçok içerik sunacak sunacak Age of Empires 4 Deluxe’ın fiyatı ise 399 TL olarak platformdaki yerini aldı.
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Yeni oyunda İngilizlerden Çinlilere ve Delhi Sultanlığı'na kadar 8 farklı medeniyet yer alacak. Oynanış, belgesel benzeri anlatımlarla desteklenecek. Birçok farklı oyun moduna sahip Age of Empires 4, 28 Ekim tarihinde PC ve Xbox Game Pass platformları için çıkış yapacak.