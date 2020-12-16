Afyonkarahisar, Kibele heykelini bekliyor

Afyonkarahisar'ın Çavdarlı Köyü'nde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, Türkiye makamlarının devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden anavatanına getirilen Kybele heykeli şehirde heyecan yarattı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz çok mutlu, Kybele heykelinin geleceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Kent halkı da Kybele'nin bir an önce getirilip, sergilenmesini beklediklerini söyledi.
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Türkiye'den kaçak yollarla önce İsrail'e götürülen sonra da ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan 1700 yıllık Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu yeniden ana vatanına, bulunduğu topraklara döndü. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı Köyü'nde 1964 yılında yapılan bir yol çalışması sırasında bulunan, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir süre sergilendikten sonra Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.
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Kybele heykelinin Türkiye'ye getirileceği ve Afyonkarahisar'da sergileneceği haberinin ardından çok mutlu günler yaşadıklarını söyleyen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Afyonkarahisar kadim bir şehir. İçerisinde inanılmaz eserler bulunduran bir şehir. 60 yıl önce şehrimizden kaçırılan Kybele heykeli, muazzam güzellikte, zaten birçok hemşehrimiz basında görmüştür, muhteşem güzellikte bir eser. 60 yıl sonra bugün özellikle Kültür ve Turizm Bakanımızın katkılarıyla tekrar ülkemize getirildi ve Afyonkarahisar'a hasretin biteceği günlere sayılı günler kaldı. Heyecanla bunu bekliyoruz, heyecanla Kybele'yi görmek isteyenleri Afyonkarahisar'a bekliyoruz ve bunun gibi birçok eserimizi müzemizde sergiliyoruz. Gerçekten muhteşem eserlerimiz var" dedi.
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Afyonkarahisar'ın kültür ve sanat değerlerine çok önem veren bir il olduğunu aktaran Vali Gökmen Çiçek, "O yüzden Kybele heykelinin kaçırılmasının üzüntüsünü sürekli geldiğim günden beri konuşmalarda duyuyordum. Şimdi de sevincini hissediyorum. İnsanlarımızın gündelik hayatında artık konuştukları bir konuydu. Bugün tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz çok mutlu, Kybele heykelinin geleceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. Afyonkarahisar'da yapımı süren yeni arkeoloji müzesi için 15 Aralık'ta yeni bir ihaleye çıkılacak. İhale sonrasında hızlıca bitirilmesi beklenecek olan yeni müzenin kentteki birçok tarihi esere ev sahipliği yapması bekleniyor. Kybele heykeli de tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar'daki bu müzede sergilenecek. Emirdağ'daki Amorium Antik Kenti'nde 1989 yılından bu yana, Dinar'daki Apamia Antik Kenti'nde 2017 yılından bu yana, bu yıl başlayan Bolvadin'deki 3 höyükte kurtarma kazısı gibi kazılardan çıkacak tarihi eserlerin de yer bulacağı yeni müze Kybele heykeli ile daha da prestij kazanacak. (DHA)