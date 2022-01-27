Afrika’yı vuran "Ana" tropikal fırtınasında en az 75 kişi yaşamını yitirdi
Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti
27 Ocak 2022 20:01
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Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti
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Afrika kıtasında etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden oldu. Madagaskar’da en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin fırtınanın neden olduğu seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Malavi'de en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı bölgeler afet bölgesi ilan edildi.
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Mozambik’te en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yetkililer gerçek can kaybı sayısının hala bilinmediğini ve 20 bin kişinin selden etkilendiğini ifade etti. Mozambik'in ulusal afet ajansı tahminlerine göre, Mozambik'te yaklaşık 3 bin evin kısmen, 600'den fazla evin ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mozambik’te insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ettiği 45 bin kişiye yardım etmek için ülkeye personel yerleştirdiğini bildirdi.
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Meteoroloji servisleri, Hint Okyanusu'nda önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek başka bir fırtına konusunda uyarıda bulundu.
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Afrika’yı vuran "Ana" tropikal fırtınasında en az 75 kişi yaşamını yitirdi
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Afrika’yı vuran "Ana" tropikal fırtınasında en az 75 kişi yaşamını yitirdi
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Afrika’yı vuran "Ana" tropikal fırtınasında en az 75 kişi yaşamını yitirdi
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Afrika’yı vuran "Ana" tropikal fırtınasında en az 75 kişi yaşamını yitirdi
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Afrika’yı vuran "Ana" tropikal fırtınasında en az 75 kişi yaşamını yitirdi