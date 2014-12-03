AFP yılın fotoğraflarını seçti

Fransız haber ajansı Agence France Presse, 2014 yılının en önemli olaylarına ait fotoğrafları derledi. Dünyada bir yıl boyunca yaşanan önemli olaylara ilişkin fotoğraflar arasında Türkiye'den de pek çok kare yer aldı. Soma’daki kömür madeninde 301 işçinin canına mal olan faciadan fotoğraflar da yabancı ajanslar tarafından dünyaya duyuruldu.
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Hong Kong'da çoğunluğu üniversite öğrencisi binlerce kişi, Çin'in seçim reformuna karşı protesto gösterileri düzenledi. Hong Kong tarihinde 1997’den bu yana yaşanan en büyük politik kriz olarak tanımlanan protesto gösterilerinde toplanan kalabalık cep telefonlarını kullanarak bu senenin unutulmaz görüntülerinden birine imza attılar.
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Hong Kong’daki gösterilere polisin müdahalesi gecikmedi. Protestocuların ellerinde şemsiyelerle polise karşı koyması nedeniyle yaşanan olaylar ‘Şemsiye Devrimi’ olarak adlandırıldı.
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Binlerce Hong Konglu talepleri yerine getirilmediği için günlerce sokaklardan çekilmedi. Protestocular sokaklarda uyurken polisler de yorgun düştü.
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ABD’nin Ferguson kentinde silah taşımadığı halde polis kurşunuyla öldürülen 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown için ülke geneline yayılan protestolar düzenlendi.
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Ebola salgınından en kötü etkilenen Afrika ülkelerinden biri Sierra Lione’de Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 7 bin 109 kişi yaşamını yitirdi.
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Ebola virüsü taşıyan Liberyalı bir adam evinin önünde bilincini kaybetmiş bir halde yatarken böyle görüntülendi.
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Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk kentinde Rus yanlılarıyla Ukraynalı askerler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusundan 30 Kasım’da yapılan açıklamada son çatışmalarda 3 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği 15 askerin ise yaralı olduğu açıklandı.
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Ukraynalı bir asker Lugansk kentine yakın bir bölgede hava savunma füzesini test ediyor.
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Ukrayna’nın Makiyivka kentinde Ağustos ayında yaşanan bombalı saldırıda ölen kızının başında ağlayan bir anne…
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18 Ağustos’ta çekilen bu fotoğrafta Ukraynalı askerlerin Rus yanlısı bir isyancıyı tutuklaması görülüyor.
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ran’da bir idam mâhkumu son anda infaz edilmekten kurtuldu. Nisan ayında yaşanan ilginç olayda, yedi yıl önce 18 yaşındayken bıçaklanarak öldürülen Abdullah Hüseyinzade’nin annesi, oğlunun katilini idam sehpasında son dakikada affetti ve onu tek bir tokatla cezalandırdı.
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Eylül ayında Fransa’nın güneyini vuran sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, maddi zarar ise büyük oldu.
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Avrupa’nın en büyük buzullarının altında yer alan Bardarbunga yanardağı Eylül ayında lav püskürtmeye başladı.
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Grammy ödül töreninde sahne alan Beyonce ve eşi Jay-Z unutulmaz bir performansa imza attı.
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Kendilerine ‘Dream Walker’ adı veren bir grup, büyüleyici doğal güzelliklerin ve çarpıcı mimari yapıların bulunduğu 80 yere giderek atlayış gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Burası ise Yunanistan’ın Zakintos adasındaki Navagio plajı. Grubun sonraki durakları arasında Hırvatistan’da bir mağara, Fransa’daki bir köprü, Las Vegas’taki bir gökdelen ve ABD’deki Büyük Kanyon yer alıyor.
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Bosnalı bir kadının evlilik töreni için geleneklere göre boyanmış yüzü.
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Dört yıl önce su altı çekimleri yapmaya başlayan Çinli Tina Lui bu kez düğün fotoğrafları için kendisi objektife poz verdi.
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ABD’de yaşanan göçmen krizini yansıtan bu fotoğraf sınır kenti San Diego’da çekilmiş. Karede, Meksika ve ABD’yi birbirinden ayıran çitlerin ardından bakan bir Meksikalı görülüyor.
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Suriye’de kan durmuyor. Mart 2011’de başlayan iç savaşta resmi rakamlara göre bugüne kadar 191 bin insan hayatını kaybetti.
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Bu savaştan en kötü etkilenen ise çocuklar oluyor.
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Peşmerge kuvvetleri Irak’ta IŞİD’le savaşırken...
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Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede yer alan anaokulunun etrafına güvenlik amacıyla örülen duvarda İsrailli çocuklar oyuncak silahlarla savaş oyunu oynuyor.
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İsrail 8 Temmuz’da Koruyucu Hat Operasyonu adı verdiği kara, hava ve deniz operasyonunu başlattı. 26 Ağustosa kadar devam eden saldırılarda bin 100 Filistinli yaşamını yitirdi.
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İsrail savaş uçaklarının 21 Ağustos’ta Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda, el Rifi ailesinin evi hedef alındı. Saldırıda yaşamını yitiren 4 çocuktan birinin babası olan Tarık el Rifi sinir krizi geçirdi.
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İsrail’in saldırılarında evini kaybeden Filistinli gelin düğün töreninde...
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Gazze’de ateşkes sırasında çekilmiş bir kare.
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Senenin düğününe aktör George Clooney ile İngiliz avukat Amal Alamuddin imza attı. Çift İtalya’da görkemli bir düğünle evlendi.
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Alman piyanist Stefan Aaron uçan halıda konser verdi. Piyanist Münih’teki havaalanında helikoptere bağlanmış alüminyum bir platform üzerinde turuncu piyanosunu çaldı. “Orange Piano Tour” isimli dünya turunun dördüncü konseri için bu ilginç gösteriyi hazırlayan Aaron diğer konserlerini de sınırlar zorlayan noktalarda verdi. 4 bin 206 metre yükseklikteki İsviçre Alpleri ve Çin Seddi bunlardan bazılarıydı.
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Malezya Havayolları’na ait 298 yolcusu bulunan uçak 17 Temmuz’da Ukrayna üzerinden geçerken atılan bir füzenin isabet etmesi sonucu düştü. Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a giden uçaktan kurtulan olmazken, Ukrayna ile Rus yanlıları aralarında anlaşma yaparak araziye düşen enkazı temizleme çalışmaları yaptı.
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Filipinler’de geleneksel olarak her yıl insanlar kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek ölülerine saygılarını gösteriyorlar.
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İspanya’nın Sabucedo kasabasında 400 yıllık geleneksel at festivali ilginç görüntülere sahne oldu.
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Venezuela’da Başkan Nicolas Maduro hükümeti karşıtları 13 Mart’ta sokaklara döküldü. Polisin göstericileri gözaltına almak için başvurduğu ilginç yöntem ise objektiflere takıldı. İki polis, arasına aldığı göstericiyi 'tost' yapıp motosikletle karakola böyle götürdü.
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Meksika’da 43 öğrencinin kaybolması olayı ülkenin ayaklanmasına neden oldu. Eylül’de kaybolan ve halen haber alınamayan öğrencilerin hayatından endişe eden Meksikalılar protesto gösterileri düzenledi.
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Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart’ta yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan için düzenlenen yürüyüşe polis sert bir biçimde müdahale etti.
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Yaşanan olaylardan geriye bu kareler kaldı. (Kaynak: Hürriyet)