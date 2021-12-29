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Afganistan'da eski milli sporcu, işportacılık yapıyor

Afganistan’da Hokey Milli takımının eski oyuncusu Wali Mohammad, ağustos ayında Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Host kentindeki bir el arabasında çeşitli eşyalar satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

29 Aralık 2021 11:14

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Afganistan’da Hokey Milli takımının eski oyuncusu Wali Mohammad, ağustos ayında Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Host kentindeki bir el arabasında çeşitli eşyalar satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

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Mohammad, arta kalan zamanında ise arkadaşlarıyla antrenmanlara devam etmeye çalışıyor.

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Uluslararası yardım kuruluşları, Afganistan'ın 38 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasının, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından kötüleşen ekonomik darboğazda özellikle kış mevsiminde açlık riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuyordu.

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Afganistan'da eski milli sporcu, işportacılık yapıyor

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Afganistan'da eski milli sporcu, işportacılık yapıyor

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Afganistan'da eski milli sporcu, işportacılık yapıyor

afganistanmilli sporcuişportacılık
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