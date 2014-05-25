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Afgan mülteciler protesto için ağızlarını diktiler

25 Mayıs 2014 01:47

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Fatih Pınar / Afganistanlı mülteciler, 14 Nisan’dan bu yana Ankara ’da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) önünde oturma eylemine başladılar

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Eylemcilerin BM binası önündeki 41 günlük protestosu son 5 gündür açlık grevine dönüştü

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Eylemciler, Nisan ayı içerisinde geçirdikleri enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Açlık grevinde 5 günü dolduran eylemcilerden bazılarının rahatsızlık geçirmesi üzerine, protestonun yapıldığı BM binası önüne iki kez ambulans geldi

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Geçtiğimiz hafta içerisinde aralarından 5 kişi temsilci olarak seçilip BM yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi

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Görüşme sonrası Cenevre’ye durumlarına ilişkin bilgi verilip, oradan gelecek olan bilgiler doğrultusunda hareket edileceği bilgisi verildi

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