Afgan mülteciler protesto için ağızlarını diktiler
25 Mayıs 2014 01:47
17
Fatih Pınar / Afganistanlı mülteciler, 14 Nisan’dan bu yana Ankara ’da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) önünde oturma eylemine başladılar
37
Eylemcilerin BM binası önündeki 41 günlük protestosu son 5 gündür açlık grevine dönüştü
47
Eylemciler, Nisan ayı içerisinde geçirdikleri enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
57
Açlık grevinde 5 günü dolduran eylemcilerden bazılarının rahatsızlık geçirmesi üzerine, protestonun yapıldığı BM binası önüne iki kez ambulans geldi
67
Geçtiğimiz hafta içerisinde aralarından 5 kişi temsilci olarak seçilip BM yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi
77
Görüşme sonrası Cenevre’ye durumlarına ilişkin bilgi verilip, oradan gelecek olan bilgiler doğrultusunda hareket edileceği bilgisi verildi
© Tüm hakları saklıdır.