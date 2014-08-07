'Affedersiniz' onlar da Ermeni'ydi!

Apartman önüne örtü serip çekirdek çıtlayan teyzelerin acaba kaçı Ermenidir diye düşündünüz mü hiç? Her halde düşünmemişsinizdir. Asgari insani niteliklerine sahip bir kişi, teyzelere selamını verir, hal hatır sorar, iyi akşamlar diler ve onları çok da rahatsız etmeden kenardan usulca apartmana girer. Çünkü bu kişi, kim bilir belki de iyi huylu ve güleç bir insan olmayı Adile Naşit filmlerinden öğrenmiştir. (Galeri - Listelist)
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Tuluat Ustası Naşit Bey ile Türkiye Ermenisi tiyatro oyuncusu ve kantocu Amelya Hanım’ın oğludur. Kız kardeşi Adile Naşit’le ilk defa Cumhuriyetin 10. Yıl Kutlama Gecesi’nde aynı sahneyi paylaştılar.
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İrma Felegyan ya da bilinen adıyla Toto Karaca, Ermeni asıllı Türk opera ve tiyatro sanatçısı. Tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca ile evlendikten sonra adını Toto olarak değiştirmiştir. Cem Karaca’nın annesi, aktör Mehmet Karaca’nın eşidir.
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“Çok param olsaydı ne yapacaktım.. Hadi tutun bir araba alacaktım, o da kapının önünde duracaktı.. Belki de hırsızlar gelip lastiklerini sökeceklerdi. Şimdi köşeye çıkıp dolmuş beklerken önümden kim geçse, buyrun Nubar Bey deyip arabasına davet ediyor. Parası olanın bir, bilemedin iki arabası olur. Ama gönül insanı olursanız bütün her şey sizindir…”
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Siyah beyaz zamanların en keskin abisi, yürüyüşe gel vatandaş!
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Yeşilçam komedilerindeki isimsiz kahramanlardan biri de Sami Hazinses’dir. Oyunculuğunun yanı sıra güfte ve beste çalışmaları da yapmıştır. “Bir Dilbere Müpteladır Deli Gönlüm” adlı eseri Zeki Müren tarafından seslendirmiştir. Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok sanatçının seslendirdiği “Derdimi Kimlere Desem” isimli klasikleşmiş bir şarkısı da vardır.
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Onun kadar fazla eser ortaya koymuş bir müzisyen bir elin parmağını geçmez. 90′lar Türkçe Pop diye bir olgu varsa, bunda Garo Mafyan’ın rol yadsınamaz.
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Hem İstanbul – Kurtuluş’un harbi çocuğu, hem de Beşiktaş’ın kartal çığlığı.