Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı
26 Eylül 2021 14:40
15
Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modeli Adriana Lima, ünlü şarkıcı Rihanna'nın ürettiği iç çamaşırını sosyal medya hesabında tanıttı.
25
Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modeli adriana lima, 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrıldığını açıklamıştı.
35
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima, "Dün gece hakkında..." notunu düştüğü pozlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
45
Lima, Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Savage X Fenty markasına ait bir iç çamaşırını sosyal medya hesabında tanıttı.
55
Ünlü modelin fotoğrafları, kısa sürede 500 binin üzerinde beğeni aldı.
© Tüm hakları saklıdır.