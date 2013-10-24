Adobe, Nike, Nokia, Starbucks; markaların isimleri nereden geliyor?
24 Ekim 2013 14:37
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Grafik yazılımlarıyla endüstrinin en önde gelen firmalarından birisi olan Adobe, ismini kurucusu John Warnock’un evinin arkasındaki Adobe Koyu’ndan alıyor.
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Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını istedi. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon’da karar kıldı çünkü şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu.
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1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından kurulan Apple Computer’ın ismi, o yıllarda Jobs’un fanı olduğu Beatles grubunun Apple Records plak şirketinden geliyor. Ancak o yıllarda Jobs’un bu girişimi Beatles cephesinde de geniş yankı buldu ve Beatles işi Apple’ı mahkemeye vermeye kadar götürdü. 30 yıl kadar süren mahkeme ise Apple Computer’ın Apple ismini gruptan satın almasıyla nihayet 2007 yılında sonuca bağlandı.
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Almanya’nın en önemli otomobil firmalarından olan Audi’nin kurucusu August Horch’un ismi Latincede ‘dinle’ anlamına geliyordu. Ancak Horch bu ismi başka bir araba şirketine vermişti. Semboldeki 4 daire araba şirketlerinin birliğini gösteriyor: AUDI VE DKW, HORCH ve Wanderer.
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Adını şirketin ürettiği ilk kamera olan ‘The Kwanon’dan alıyor. 1935’te dünyaca tanınabilmesi için ismi ‘Canon’ olarak değiştirildi.
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Şirketin orjinal adı ‘Minnesota Madencilik ve İmalat Şirketi’ (Minnesota Mining and Manufacturing Factory) idi. Şirket daha yenilikçi ürünlere odaklanınca ismini de ’3M’ olarak değiştirdi.
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İçecek firması Coca Cola ismini karışımını tatlandıran ‘Coca’ yaprakları ve ‘Kola’ fıstığından alıyor. Kurucusu John S. Pemberton logonun daha iyi gözükmesi için Kola’daki K’yi C’ye çevirdi.
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‘Echo Bay Technology Group’ adlı şirket alan adı olarak echobay.com kullanmak istedi ancak bu alan adı başka şirketler tarafından alınmıştı. Şirket, ikinci seçenek olarak ismini kısalttı ve ortaya ‘ebay’ çıktı.
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Bilgisayar devi ‘IBM’in açılımı ‘International Bussiness Machines’ yani Uluslararası İş Makineleri.
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‘IKEA’ farklı harflerin birleşimi. ‘IK’ harfleri kurucu Ingvar Kamprad’ın isim ve soyisminden ‘EA’ ise büyüdüğü köy Elmtaryd Agunnaryd’ın baş harflerinden geliyor.
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Dünyanın en önemli teknoloji şirketi ve işlemci üreticilerinden ‘intel’ ismini ‘Integrated Electronics’in kısaltılmış halinden alıyor.
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Oyuncak üreticisi ‘Lego’nun ismi Danimarkacada ‘iyi oyna’ anlamına gelen ‘legt godt’ deyişinin birleşiminden geliyor. Lego latincede de ‘birleştiriyorum’ anlamına geliyor. Ancak şirketin kurucuları bunun tesadüf olduğunu söylüyor.
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Spor ürünleri üreticisi Adidas, ismini kurucusu Adolf Dassler’ın takma adı ‘Adi’ ve soyadının ilk 3 harfinin birleşiminden alıyor.
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Dünyanın önde gelen spor ürünleri üreticisi ‘Nike’nin ismi, Yunan mitolojisinden zafer tanrıçası ‘Nikea’ dan geliyor. Markanın işareti tanrıçanın uçuşunu sembolize ediyor. Türkiye’de çinileriyle ünlü İznik kentinin de eski ismi ‘Nikea’ydı.
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Japonya’nın önde gelen fotoğraf makinesi ve aksesuarı üreticisi ‘Nikon’un ismi Japon optiği anlamına gelen ‘Nippon Kogaku’nun kısaltılmasından geliyor.
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Şirketin Japonca adı ‘Nintendou’daki ‘Nin’ bırakılmış ‘tendou’ ise cennet anlamına geliyor.
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Şirketin eski ismi Nippon Sangyo’nun kısaltılmış hali.
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Fin asıllı cep telefonu üreticisi İsmini Finlandiya’daki Nokia şehrinden aldı.
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Dünyaca ünlü içecek markası ismini sindirimi kolaylaştırıcı enzim olan ‘Pepsin’den aldı.
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Spor ürünleri üreticisi Reebok’ın ismi Afrikalıların bir tür Afrika antilobuna ‘Rhebok’ demesinden esinlenerek konuldu.
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Bir zamanların sağlamlığıyla ünlü otomobil firması Saab, ismini ‘İsveç Havacılık Şirketi’nden (Senska Aeroplan Aktiebolaget ) aldı.
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Video oyunu devi ‘Sega’nın ismi aslında bir Amerikalı olan Marty Bromley tarafından kurulan Service Games of Japan’in kısaltması.
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Elektronik devi Sharp ismini kurucularından birisinin ilk icadı olan ‘her daim keskin mekanik kurşun kalem’den (the ever-sharp mechanical pencil) aldı.
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İnternet üzerinden sesli ve görüntülü iletişime olanak sağlayan en önemli şirketlerden birisi olan Skype için ilk isim olarak SKY-PEER-TO-PEER düşünüldü, daha sonra SKYPER ve en son SKYPE’ta karar kılındı.
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Elektronik devi Sony’nin ismi Latince ses (sonus) ve ingilizce ‘evlat’ (sonny) anlamına gelen kelimelerin birleşiminden oluşuyor.
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Kahve zinciri Starbucks ismini Herman Melville’in ünlü romanı Moby-Dick’teki ‘starbuck’ isimli karakterden esinlenerek aldı.
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Virgin Şirketler grubunun sahibi ve kurucusu Richard Branson ve ortağı, iş hayatına ilk atıldıklarında, “biz de iş hayatında bakire (virgin)” sayılırız diyerek firmanın bugünkü ismini bulmuş oldu.
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İngiliz asılı cep telefonu ve mobil iletişim şirketi ismini İngilizce ses (voice), veri (data), ve telefon (telephone) kelimelerinden almış.
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Almanlar’ın önde gelen otomobil markalarından Volkswagen, Almanca’da ‘halkın arabası’ anlamına geliyor.