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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı.

08 Temmuz 2021 17:46

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Büro malzemelerine 2 şirket kapalı zarf usulü teklif yaparken kıyafetler ise ilgi görmedi.

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TMSF'nin daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi. Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına kapalı zarf usulü başvuru yapıldı

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eklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor. Verilen tekliflerin muhammen bedelin üstünde olduğu öğrenildi.

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Dünyaca ünlü markalara ait kıyafetlerin bulunduğu diğer şirketlere ise teklif gelmedi.

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İşte o mallardan bazıları:

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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

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Adnan Oktar'a ait şirketlerdeki mobilya ve bilgisayarlar ilgi gördü; kıyafetlere teklif verilmedi

adnan oktar
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