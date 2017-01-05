Adliye içinde 'çatışma var' paniği

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Teröristler fark edilince bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda 1 polis memuruyla, 1 mübaşirin şehit oldu.
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Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik yaşandı
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Saldırıdan sonra çıkan çatışmanın adliyenin içine de sıçradığını düşünen yurttaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı.
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Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.