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Adana’da Arapça levhalar sökülüyor

26 Nisan 2017 22:31

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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kentteki Arapça levhaları söktü.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, kentteki Suriyeli sığınmacıların açtığı işyerlerinde kullanılan Arapça tabelaları kaldırdı.

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Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin çeşitli noktalarında görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar veren tabela, led ışık ve posterler söküldü.

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Uygulama, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.

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