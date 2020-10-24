Adana Eczacı Odası'ndan Siyah renkli nano maske uyarısı: Korumaz, aksesuar olarak kullanılabilir, yasaklanmalı
24 Ekim 2020 11:12
18
Adana Eczacı Odası'ndan Siyah renkli nano maske uyarısı: Korumaz, aksesuar olarak kullanılabilir, yasaklanmalı
28
Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilen doğru maskenin ortasında 'meltblown' adındaki filtre olması gerektiğini belirterek, "Bu filtreye sahip 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 95'e kadar koruyucu özelliği var. Siyah renkli nano maskeler ise tıbbi amaçlı değil aksesuar olarak kullanılabilir, yasaklanmalıdır" dedi.
38
Maske, Covid-19 salgınıyla birlikte hem tıbbi hem de yasal zorunluluk olarak hayatın bir parçası haline geldi. 'Virüs geçirmeyen', 'antibakteriyel', 'yıkanabilir bez' ya da 'nano maske' adı altında çok sayıda maske vatandaşın kullanımına sunuldu. Yalbuzdağ, tüm katmanında da 'spunbond' kumaş kullanılan tıbbi maskelerin ise yüzde 90'a kadar virüsten koruduğunu açıkladı.
48
Vatandaşların tercih etmesi gereken doğru ve sağlıklı maskenin özelliklerini uygulamalı olarak anlatan Başkan Mürsel Yalbuzdağ, şöyle konuştu:
58
"Koruyuculuk düzeyi yüksek olan üç katlı ve özel kumaştan yapılan, ortasında meltblown denilen filtre olan cerrahi maskelerin kullanılması gerekiyor ki gerçek anlamda virüsü tutsun, engellesin. Bazı maskelerde ortasında meltblown denilen filtre olmayan sadece 3 katmanında da aynı cins Spunbond kumaş kullanılan maskeler de var. Ancak doğru maskeyi seçerken öncelikle maskeye baktığınızda üç katlı olması, burna daha rahat oturması ve kenarlardan virüsün girmesini engellemek için telli olması gerekiyor. Ortasında ayrı bir filtre özelliği olan 'meltblown' diğer iki katmanda 'spunbond' kumaş kullanılmalıdır. Kumaşa bakıldığında orta katmanı önemli burada. 3 katmanlıların yüzde 95'e kadar virüsü tutma özelliği var.
68
Virüsü tam anlamıyla tutabilen kullanılması gereken gerçek maske de budur. Bu maskelerden nefes aldığınızda bir balon gibi şişip, iniyor. Hava geçirgen bunlar."
78
Bez ya da nano adıyla piyasaya sürülen maskelerin aksesuar olarak kullanılabileceğinin altını çizen Mürsel Yalbuzdağ, "Aksesuar olarak ya da güzel görünüyor diye takılan bez maskeler var. Bu maskelerin kumaşlarındaki virüs geçirgenliği ile ilgili yeterli bir araştırma yok. Siyah renkli nano maske var. Bunu kullandığınızda ise belki psikolojik olarak rahatlarsınız. Dışarıda baktığımızda çok fazla kullanıldığını görüyoruz ama virüsü tutma özelliği yok. Arasında bir sünger var. Bunun tıbbi amaçlı değil aksesuar olarak kullanılması hatta yasaklanması gerekiyor" diye konuştu.
88
Yalbuzdağ, "Bir de bakteriyel özellikleri garantilenmiş ama virüs ile ilgili araştırmaları yapılmamış bez maskeler var. Bunlara da dikkat etmek, mutlaka filtreli maske kullanmak gerek. Virüs geçirmediği iddiasıyla piyasaya sürülen maskeler ile ilgili de araştırmalar sürüyor. Bunlarla ilgili de yeterli teknik ya da bilimsel veri sağlanması, laboratuvar ortamında incelemeler yapılması gerekiyor. Teknoloji hızla ilerliyor. Muhakkak ki olabilir bunlar. Hayatı kolaylaştıracak bütün buluşlar önemlidir" diye konuştu.