Adana'da herkes onu arıyor: Kilosu 100 TL

Adana’nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında, yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu.
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Kilosu 80-100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana’daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore’ye ihraç ediliyor.
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Her yıl sonbahar ayında görülen yağışlarından ardından, köylülerin ‘beyaz altın’ı olan ve vitamin değeriyle bilinen sedir mantarı için Kozan Ticaret Odası, coğrafi işaret başvurusu yaptı.
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Köylüler, 35 köyün geliri olan sedir mantarını bulmak için günün ilk ışıklarında ormana akın ediyor.
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Köylüler, 1600 rakımlı Toros dağı eteklerinde ellerinde sopalar, her ağacın çevresini arıyorlar. Buldukları mantarları köye gelen aracılarla Adana’daki fabrikalara satıyorlar.
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Orman köylüsü Melahat Toruk: ‘’Mantar topluyoruz, satıyoruz. Çok kıymetli. Kilosu 100 TL’den alıcı buluyor. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Sadece 2 ay görülüyor.’’ dedi.
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Sedir mantarı tüccarı Vahit Todil ise vatandaşlara günlük 10 bin TL para dağıtıldığını ve mantarların Güney Kore ve Japonya’ya ihraç edildiğini belirtti.
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Mantarın coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, hava şartları uygun olduğunda yılda 50-100 ton arasında sedir mantarının yurt dışına ihraç edilmek üzere toplandığını söyledi.
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Kandemir, ‘’Kilosu 100 TL değil 150 TL satılması için çalışıyoruz. Sadece Japonya değil, dünyanın bütün ülkelerine ihraç etmek istiyoruz.’’ dedi.
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Ayrıca Kandemir, mantarı bölge halkının sahiplenmesini istediklerini söyleyip, markalaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.