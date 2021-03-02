Adana'da görme güçlüğü yaşayan kaçak sünnetçiye baskın!
Adana'da kaçak muayenehanede hasta tedavi ettiği ve çocukları sünnet ettiği belirlenen Suriye uyruklu N.G., Seyhan Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri tarafından yakalandı
02 Mart 2021 13:10
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Adana'da kaçak muayenehanede hasta tedavi ettiği ve çocukları sünnet ettiği belirlenen Suriye uyruklu N.G., Seyhan Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
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Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G.’yi hijyen koşullarından yoksun, sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde kendi ülke vatandaşı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken yakaladı.
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N.G.’nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.
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Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı.
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Hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılan N.G.’nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü. Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G.’nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi.
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N.G.’nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.