T24 LogoT24 Logo

A'dan Z'ye Erdoğan'ın tarihine geçen sözler

11 Ağustos 2014 13:02

127

A Ananı da al git

227

B Başörtülü bacıma saldırdılar

327

C Cibiliyetsiz

427

Ç Çapulcu bunlar

527

D Dindar bir gençlik istiyoruz

627

E Edepsiz kadın

727

F Faiz lobisi

827

G Gürcü dediler, afedersin daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu

927

H Hopa'ya eşkiyaların indiğini bilmiyordum

1027

I Irkçı Gezi olayları

1127

İ İki ayyaş

1227

K Kız mıdır kadın mıdır bilemem

1327

L Laiklik elden gidiyor diye tutturmuşlar. Millet isterse laiklik tabii ki gidecek

1427

M Monşer bunlar

1527

N Nankör gözüne dizine dursun

1627

O Osmanlının torunlarıyız

1727

Ö Önemli olan boy değil, soy

1827

P Polise emri ben verdim

1927

R Reyhanlı'da 53 Sünni vatandaşımız şehit edildi

2027

S Sümeyye geldi mi?

2127

Ş Şaklaban

2227

T Tertemiz alnımı, senin o lekeli dudaklarına sürdürmem

2327

U Ucube

2427

Ü Ülkemi pazarlamakla mükellefim

2527

V- Vandallar

2627

Y- Ya Müslüman olacaksın, ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar

2727

Z- Zaza, Alevi... (Kaynak- Cumhuriyet)

ETİKETLER

erdoğanadan zyesözlertarihcumhurbaşkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24