A'dan Z'ye Erdoğan'ın tarihine geçen sözler
11 Ağustos 2014 13:02
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B Başörtülü bacıma saldırdılar
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D Dindar bir gençlik istiyoruz
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G Gürcü dediler, afedersin daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu
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H Hopa'ya eşkiyaların indiğini bilmiyordum
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I Irkçı Gezi olayları
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K Kız mıdır kadın mıdır bilemem
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L Laiklik elden gidiyor diye tutturmuşlar. Millet isterse laiklik tabii ki gidecek
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N Nankör gözüne dizine dursun
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O Osmanlının torunlarıyız
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Ö Önemli olan boy değil, soy
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P Polise emri ben verdim
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R Reyhanlı'da 53 Sünni vatandaşımız şehit edildi
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T Tertemiz alnımı, senin o lekeli dudaklarına sürdürmem
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Ü Ülkemi pazarlamakla mükellefim
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Y- Ya Müslüman olacaksın, ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar
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Z- Zaza, Alevi... (Kaynak- Cumhuriyet)
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