'Adalet Yürüyüşü'nün 8. gününden kareler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" bugün sekizinci gününü geride bıraktı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" bugün sekizinci gününü geride bıraktı.
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Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı.
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Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı.
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Bolu'nun Gerede ilçesine girildiği sırada ise "Rabia" işareti yapan bir grup, araçlarından "Mehter Marşı" çalarak korteji "protesto etti." CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yapılan anonslarda, "Dışarıdan gelen müdahalelere yanıt vermiyoruz, alkışlarımızla devam ediyoruz" dendi.
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Bolu'nun Gerede ilçesine girildiği sırada ise "Rabia" işareti yapan bir grup, araçlarından "Mehter Marşı" çalarak korteji "protesto etti."