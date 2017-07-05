Adalet Yürüyüşü'nde evlendiler, Kılıçdaroğlu nikâh şahidi oldu
05 Temmuz 2017 00:13
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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasından sonra partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde nikâh töreni gerçekleşti.
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Törende Kılıçdaroğlu’ da nikâh şahidi oldu.
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Gazete Kritik’in haberine göre, CHP Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Murat Erinç ile nişanlısı Şeyda Arslan, 9 Temmuz 2017 Pazar günü nikâh masasına oturacaktı. Erinç ve Arslan, Adalet Yürüyüşü nedeniyle nikâh tarihini değiştirdi.
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Erinç ve Arslan, bugün nikâh masasına oturdu.
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Kılıçdaroğlu’nun şahitlik yaptığı nikahı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.