Acun Ilıcalı Survivor’da resti çekti: "Yarışmayı bırakıyorum" dersen mutlu olurum

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Oyun sırasında Çağrı'nın gönüllüler takımına sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi sonrası konseyde Acun Ilıcalı, “Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum” dedi. Çağrı'nın bu hareketi “Acaba diskalifiye mi olacak?” sorusunu akıllara getirdi.
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Survivor'da bu akşam yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. “Özür dileyecek” diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da “Sana ne” diye tepki gösteriyor.
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Sunucu Murat Ceylan'ın “Çağrı yeter” demesiyle iyice sinirlenerek ünlü sunucuya “Ne yeter, sana ne?” diye tepki gösteriyor. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Çağrı daha sonra oyun alanından koşarak ayrılıp başka bir bölgeye gidiyor.
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Eleme konseyinde toplanan yarışmacılar yaşananları değerlendirdi. Acun Ilıcalı davranışlarından dolayı Çağrı'ya çok sert tepki gösterdi. Ilıcalı, “Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" ifadelerini kullandı. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Çağrı’nın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu.