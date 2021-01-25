Acun Ilıcalı Survivor'da diskalifiye olan ismi açıkladı
25 Ocak 2021 08:29
15
Acun Ilıcalı Survivor'da diskalifiye olan ismi açıkladı
25
Survivor’ın son bölümüne ikinci diskalifiye açıklaması damga vurdu. Cemal Hünal’ın rahatsızlığından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından yeni diskalifiye haberi yine Ünlüler takımından geldi. Acun Ilıcalı ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı açıklamasında Meryem Kasap’ın yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.
35
Survivor yarışmacısı Meryem Kasap ile ilgili dün akşam açıklama yapıldı. Bir süredir dizindeki sakatlık nedeni ile yarışamayan Kasap ile ilgili ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Kasap’ın sağlık sorunları nedeni ile yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.
45
Ilıcalı, açıklamasında, “Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda” dedi.
55
Geçen yıl Gönüllüler takımında yer alan Survivor Meryem diğer dizinde oluşan sakatlık nedeni ile yarışmaya devam edememişti.