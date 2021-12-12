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Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı

12 Aralık 2021 13:49

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Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı. İşte takımlar:

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SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER TAKIMI : Adem Kılıçcı - Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan)

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Furkan Kızılay - Mert Öcal

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Sema Aydemir - Birsen Tokgöz

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Merve Aydın - Nagihan Karadere

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Sercan Yıldırım - Barış Murat Yağcı

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Batuhan Karacakaya

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Aycan Yanaç - Elif Gören

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Gönüllüler takımı: Gökhan Keser - Ogeday Girişken

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Evrim Keklik - Nisa Bölükbaşı

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Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı

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Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı

1315

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı

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Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı

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Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı

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