Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı
12 Aralık 2021 13:49
115
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı. İşte takımlar:
215
SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER TAKIMI : Adem Kılıçcı - Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan)
315
Furkan Kızılay - Mert Öcal
415
Sema Aydemir - Birsen Tokgöz
515
Merve Aydın - Nagihan Karadere
615
Sercan Yıldırım - Barış Murat Yağcı
815
Aycan Yanaç - Elif Gören
915
Gönüllüler takımı: Gökhan Keser - Ogeday Girişken
1015
Evrim Keklik - Nisa Bölükbaşı
1115
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı
1215
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı
1315
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı
1415
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı
1515
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star takımlarını açıkladı
© Tüm hakları saklıdır.