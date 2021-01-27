Acun Ilıcalı’nın 20 yıllık sağ kolu istifa etti iddiası
Acun Ilıcalı’nın Show TV’de dünyayı gezerek yaptığı programı ‘Acun Firarda’ döneminden beri yanında olan Birol Doğan'ın istifa ettiği belirtildi.
27 Ocak 2021 22:56
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Birol Doğan, Acun Firarda’da kameraman olarak Acun Ilıcalı ile dünyayı gezdi. Program sırasında Acun’un sık sık “Feridun” diye seslendiği Birol Doğan ile yolları neredeyle 20 yıl hiç ayrılmadı.
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Senkron TV’den ayrılarak Acun Ilıcalı’nın yanına geçen Birol Doğan teknik bilgisiyle de öne çıkıyordu.
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Medyaradar'ın haberine göre, bir döneme damga vuran “Var mısın Yok musun” adlı yarışma programında Acun’un telefon ederek danıştığı ve “Alo Hamdi Bey” diye seslendiği o isimdi Birol Doğan…
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Ardından Acun Ilıcalı’nın dünyanın öbür ucunda çektiği Survivor serilerinde hep sağ kolu oldu.
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Aniden istifa eden Doğan'ın istifa nedeni açıklanmadı
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