Acun Ilıcalı gözündeki şişliğin nedenini ilk kez açıkladı
Hafta sonları Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan Acun Medya ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçirdiği sağlık sorunundan ilk kez bahsetti. Ilıcalı, "İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerektiriyordu. Burayı da kesip tekrar diktirmek gerekiyordu” dedi.
26 Nisan 2020 21:05
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlar durunca, 'Survivor' çekimlerinin yapıldığı Dominik'te mahsur kalan Ilıcalı, açıklamalar yaptı.
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2 yıl önce yapımcısı olduğu Survivor yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın o dönem estetik operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini ilk kez anlattı.
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Acun Ilıcalı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında rahatsızlığının nedeneni anlatarak, "İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerektiriyordu. Burayı da kesip tekrar diktirmek gerekiyordu”dedi.
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Başarılı olmasının sırrını anlatan Acun Ilıcalı, "Halktan takdir görmek beni çok mutlu ediyor, sabahlara kadar uyumadığım çok gece oldu ama bunun karşılığını almak harika" dedi.
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Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında dört kızı olan Ilıcalı, Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak ne yapacaksınız?" sorusuna da samimiyetle yanıt verdi.
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Ilıcalı, "Kızlarıma sarılacağım, onları çok özledim. Banu ile bir kardeş gibi her konuda konuşmayı, Yasemin'in bıcırıklığı, Leyla'nın bilmişliği bunların hepsi çok özlediğim şeyler. Umarım en kısa zamanda hasret biter" dedi.
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Çorapları giydikten sonra attı konusuna açıklık getiren Acun Ilıcalı, "Giydiğim çorabı bir daha giymiyorum çünkü ayağım 45 numara ve çoraplar yıkandıktan sonra çekiyor. Onu bir daha giyince ayağımı sıkıyor ve ben bundan nefret ediyorum. Zaten uzun yıllardır terlik giyiyorum bu nedenle ayağımı sıkan şeyleri sevmiyorum. Ben yılın 20 - 30 günü ayakkabı giyiyorum, bu nedenle çoraplarla pek barışık değilim" diye konuştu.
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Giydiği siyah tişörtlerle dikkatleri üzerine çeken kanal sahibi, "tişört konusunda aynı durum geçerli değil, yaklaşık 300 - 400 tişörtüm vardır" dedi.