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Acun Ilıcalı, eğitim sektörüne girdi

24 Mayıs 2021 11:43

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, medyanın ardından eğitim sektörüne de girdi.

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Ilıcalı, sosyal medya hesabından özel bir üniversitede 'AcunMedya Akademi' adında bir bölüm açtığını duyurdu.

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Ilıcalı, kişisel Instagram hesabında Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde eğitime başlayacağını duyurdu.

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Akademide televizyon, gastronomi ve dijital bölümler bulunduğunu belirten Ilıcalı, "Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler" dedi.

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Acun Ilıcalı, eğitim sektörüne girdi

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