Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor’da iki kural değişti
03 Şubat 2022 08:57
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Acun Ilıcalı duyurdu: Suvivor’da iki kural değişti
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Acun Ilıcalı, Survivor All Star’da iki kuralın değiştiğini duyurdu. İlkinin performans hesaplama ile ilgili olduğunu söyleyen Ilıcalı ayrıca, “Sürgün adasına bundan sonra 2-2 gidilecek” dedi. Aycan’ın adaya veda ettiği için bu hafta eleme olmayacağını duyuran Ilıcalı, “Siz normal olarak yarışmaya devam edeceksiniz. Diğer sürpriz gelişmeleri de daha sonra dile getireceğim” diye konuştu.
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Yarışmanın son bölümünde bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan isimler Barış, Mert, Evrim ve Birsen'di.
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Haftanın ikinci ödül oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. İlk oyunun kazananı gönüllüler olmuştu. İkinci ödül için iki taraf da nefes kesen bir mücadele sergiledi. Oyunun sonunda yarışmacıları bekleyen ise kızarmış tavuk bagetler oldu. Kadınlar yarışında kazanan ünlüler oldu ve tadım hakkını elde etti. Açık ara farkla ödülü alan ünlüler oldu.
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Konseyde konuşan Evrim "Sürgün adasına gitmek beni üzmedi. Ben çünkü bir Survivor olmak istiyorsam en yükseği de yaşamalıyım. Korkak olmadan karakterli olarak Survivor'a devam etmemiz gerekiyor. Gitmemek için elimden geleni yapacağım" dedi.
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Birsen ise "Survivor'ın dibini yaşayan benim çünkü nerdeyse yarışmanın yarısını Sürgün adasında geçirdim. Güçlükler beni daha çok kuvvetlendiriyor" dedi.
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Acun Ilıcalı "Yeni değişen iki kural var. Birinci performans hesaplama ile ilgili. Yarışmacının kendi oynadığı 5 güne bakıyoruz. En az 2 kere oynama kaydı ile birinciyi hesaplıyoruz. Sürgüne gitmenin zerre dezavantajı yok. Mert'ten beklediğimiz tek şey var: Seri birincilikler. Eğer sen şu ekipte birinci olursan sana özel ödül vereceğim. Bakalım sistem mi önünde engel yoksa baktığım zaman gerildiğim ünlüler takımı mı?" ifadelerini kullandı.
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Acun Ilıcalı sürgün adası ile ilgili yeni kararı şu sözlerle duyurdu: Sürgün adasına bundan sonra 2-2 gidilecek. Böylece 4 kişi sürgün adasında kalmayacak. İki yarışmacı üçüncü oyun öncesinde kamp alanına dönecek ve diğer belirlenen iki yarışmacı da akabinde sürgün adasına gidecek. Aycan adaya veda ettiği için bu hafta eleme olmayacak. Siz normal olarak yarışmaya devam edeceksiniz. Diğer sürpriz gelişmeleri de daha sonra dile getireceğim.