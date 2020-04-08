Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Sercan ve Nisa yakınlaşmasına ilk yorum
Acun Ilıcalı'dan Survivor 'da Sercan- Nisa yakınlaşmasına ilk yorum geldi.
08 Nisan 2020 18:47
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Survivor 2020'de geçen hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti.
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Sercan kavganın nedenini, "Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi" sözleriyle açıklamıştı.
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Sercan’ın sırrının Nisa'dan hoşlandığı olduğunu iddia edildi. Olay, sosyal medyada da yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki S ve N harfleri dikkati çekmişti.
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Bugün yayınlanan fragman dikkat çeken anlara sahne oldu. Açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan’ın Nisa’ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı.
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Bugün yayınlanan fragman dikkat çeken anlara sahne oldu. Açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan’ın Nisa’ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı.
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Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında bu konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.