Acun Ilıcalı'dan sevgilisiyle ilk paylaşım

Acun Ilıcalı, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı genç sevgilisi sunucu Ayça Çağla Altunkaya ile ilk paylaşımını yaptı. Altunkaya'nın Survivor nedeniyle Dominik'te bulunan Ilıcalı'yı yalnız bırakmadığı anlaşıldı.
22 Nisan 2020 18:07
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Acun Ilıcalı, bir kızının annesi Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.
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Ilıcalı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.
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Koronavirüs salgınından dolayı Survivor çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'e mahsur kalan Acun Ilıcalı, içinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla sürat teknesinde fotoğraf paylaştı.
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Acun Ilıcalı bu anlarını da 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisiyle ilk paylaşımını yapan Ilıcalı, aşkını ilan etmiş oldu.
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Acun Ilıcalı, yeni sevgilisiyle ilk olarak geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. Çift, Ilıcalı'nın teknesinde Çeşme'den Mikonos'a giderken görüntülenmişti. İkili daha sonra da bir maçı beraber izlerken görüntülenmişti.