Acun Ilıcalı, çekimleri başlayan O Ses Türkiye’nin yeni jürisiyle fotoğraf paylaştı
22 Eylül 2021 15:40
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Acun Ilıcalı, çekimleri başlayan O Ses Türkiye’nin jüri üyeleriyle fotoğraf paylaştı
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Acun Ilıcalı, çekimleri başlayan O Ses Türkiye ile ilgili sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Kadroya, Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil oldu. Murat Boz ile Beyazıt Öztürk’ün yanı sıra bu sezonun sürpriz diğer ismi de Oğuzhan Koç oldu.
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tv8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye, yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. 2021 O Ses Türkiye yarışmasının çekimlerinin başladığını duyuran Ilıcalı, yarışmanın jüri üyeleriyle poz verdi.
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O Ses Türkiye jüri üyeleri şöyle: Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş'in yanı sıra bu sezonun sürpriz isimleri Oğuzhan Koç oldu.