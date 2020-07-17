'Açıköğretim psikoloji' sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
17 Temmuz 2020 15:06
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'Açıköğretim psikoloji' sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
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İstanbul Üniversitesi'nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Psikoloji Lisans Programının (Açıköğretim) yer alması tepki ile karşılandı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı 'açıköğretim psikoloji'ye tepki gösterirken, bazı kullanıcılar da tepkisini açılan bölümü tiye alarak gösterdi.
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İşte sosyal medyanın gündeminden düşmeyen 'açıköğretim psikoloji' ile ilgili bazı paylaşımlar şöyle: