Aç karnına kahve içmemek için 3 neden

Birçok insan için sabah saatlerinin vazgeçilmezi olan kahvenin yararı kadar zararı da bulunuyor. Kahvenin hafızayı güçlendirmek, bunamayı önlemek gibi bilinen birçok faydası bulunsa da ne yazık ki aç karnına da bir o kadar zararı var.
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Vücudunuza az miktarda kafein girse bile daha enerjik, zinde ve mutlu hissedersiniz. Yüksek dozlardaki kafein ise anksiyete ve yorgunluğa neden olur. Özellikle de aç karnına kahve içiyorsanız.
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Yapılan araştırmalar, kahvenin iştah kaybına yol açtığını kanıtladı. Aslında bu bir anlamda olumlu gibi gelebilir kulağa. Ancak aç karnına yine de kesinlikle kahve içmeyin.
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Midede salgılanan asitler yediğiniz yiyeceklerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı oluyor. Eğer kahvaltı etmediyseniz midenizin salgıladığı asitlerin parçalayacağı yiyecekler de olmuyor. Bu nedenle aç karnınıza kahve içtiğinizde midenizin dengesi değişiyor. Karnınız ağrıyabiliyor, mideniz yanabiliyor ya da reflüyle karşılaşabiliyorsunuz. Kanser hücreleri asitli ortamlarda daha çabuk geliştiğinden, kahveyle dolu bir mide kansere davetiye çıkartıyor.