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ABD'nin Charlottesville kentinde karşıt gruplar arasında çatışmalar

13 Ağustos 2017 15:50

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Beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplar, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı, Cuma akşamı Virginia Üniversitesi kampüsünde meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

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Beyazların üstünlüğünü savunan gruptaki bazı kişiler Nazi selamı verdi.

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Cumartesi günü ırkçı gruplar, 'Sağı Birleştirin' yürüyüşü için biraraya geldi. Bu gösteri, ırkçılık karşıtları tarafından protesto edildi. İki grup arasında çatışmalar yaşandı.

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Taraflar, çatışmalarda kendi getirdikleri kalkanları kullandı.

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Gruplar, birbirlerinin sloganlarını farklı yöntemlerle bastırmaya çalıştı.

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Gruplar birbirilerine karşı sopa da kullandı.

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Polis, gösterileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

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Göstericiler, biber gazının etkisine karşı kendi hazırladıkları sıvıları kullandı.Telif hakkıREUTERS Göstericiler, biber gazının etkisine karşı kendi hazırladıkları sıvıları kullandı.

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Beyazların üstünlüğünü savunan bazı kişiler, yürüyüşe silahlarıyla katıldı.

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Bir aracın, ırkçılık karşıtı grupların yürüyüşüne hızla dalması sonucu 20 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

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