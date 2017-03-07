ABD zırhlıları bölgeye böyle girdi: Menbiç'in halen kurtarılmadığını savunanlara karşı...
07 Mart 2017 12:21
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Suriye'de Halep'e bağlı Menbiç'te dün yeni gelişmelere sahne oldu.
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YPG'nin de aralarında bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı (SDG) Menbiç Askeri Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Menbiç'in ve kırsal bölgelerinin bizim korumamız ve uluslararası koalisyonun gözetimi altında olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.
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Geçtiğimiz hafta, Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun Menbiç'e hareketlenmesi üzerine, kentin batısının Suriye hükümetine bırakıldığı açıklanmıştı.
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Sıcak gelişmelerin yaşandığı Menbiç'ten bugün yeni görüntüler geldi.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin Menbiç ilçesine hafta sonu konuşlandırılan askerilerin “güvence verme ve caydırma” amaçlı olarak gönderildiğini ancak başka kuvvetlerle çatışmaya girme yetkilerinin bulunmadığını açıkladı.
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Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü Jeff Davis “Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Münbiç’in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev IŞİD’ten başka bir tarafa saldıran tarafları caydırmak içindir.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye destekli güçlerin batından şehre yaklaştığını, Suriye rejimi konvoylarının ve Rus birliklerinin bölgeye geldiğini gördüklerini ifade eden Davis, Menbiç’i PYD’nin paravan örgütü Menbiç Askeri Konseyi’nin kontrol ettiğini söyledi.
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“Herkesin IŞİD’e odaklanmaların için Münbiç’in içine ve batısına belirli bir kuvvet konuşlandırdık.”
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Davis, özellikle hangi kuvvetlere yönelik kaygı taşıdıklarını açıkça ifade etmekten kaçındı ve “Menbiç’in halen kurtarılmadığını savunanlara karşı” şehirde bir güç gösterisi yaptıklarını söylemekle yetindi.
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Orada bulunan kuvvetlerin sadece görünür olmak adına orada olduğunu ifade eden sözcü, “Kimse ile çatışmaya girmek için orada değiliz. Gözü çatışmada olanlara sadece yürütülmesi gereken bir savaş varsa onun da IŞİD’e karşı olması gerektiğine dair görünür bir hatırlatmadır.” cevabını verdi.
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“Kendilerine bir saldırı olduğunda, nefsi müdafaa için elbette ki yetkileri var ancak onun dışında orada başka bir kuvvetle çatışmaya girme yetkileri yok.”