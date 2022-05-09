ABD’ye taşınacağını açıklayan oyuncu Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok
09 Mayıs 2022 11:06
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Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Ayrılsak da Beraber gibi dizilerle bilinen oyuncu Erdem Baş, kendisine yeşil kart çıkınca Amerika'ya tanışacağını paylaşmıştı.
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Oyuncu Erdem Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile artık ABD’de yaşayacağını söylemişti.
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Medyada kendisiyle ilgili çıkan ‘Ülkeyi terk etti” haberlerinin ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.
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Baş, paylaşımında “Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti kazandı geyiği ise tamamen şaka için” ifadelerini kullandı.
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Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında evlendi. Çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına aldı.
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ABD’ye taşınacağını açıklayan oyuncu Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok
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