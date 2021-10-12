T24 LogoT24 Logo

ABD'nin en zenginlerinin listelendiği Forbes 400 listesi açıklandı; Bill Gates 30 yıl sonra ilk 2'de yok

ABD'nin en zenginlerinin yer aldığı Forbes 400 listesi yayımlandı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates listede, 1991 yılından bu yana ilk kez ilk iki sırada yer almadı.

12 Ekim 2021 16:40

111

Forbes 400 listesinde yer alan ilk 10 kişi şöyle:

211

1- Jeff Bezos: 201 milyar dolar - Amazon, Blue Origin

311

2- Elon Musk: 190.5 milyar dolar - Tesla, SpaceX

411

3- Mark Zuckerberg: 134.5 milyar dolar - Facebook (WhatsApp, Instagram)

511

4- Bill Gates: 134 milyar dolar - Microsoft - Cascade Investment

611

5- Larry Page: 123 milyar dolar - Google

711

6- Sergey Brin: 118.5 milyar dolar - Google

811

7- Laryy Ellison: 117.3 milyar dolar - Oracle

911

8- Warren Buffet: 102 milyar dolar - Berkshire Hathaway yatırım

1011

9- Steve Ballmer: 96.5 milyar dolar - Microsoft

1111

10- Michael Bloomberg: 70 milyar dolar - Bloomberg L.P (Finansal hizmetler, basın-yayın, teknoloji)

forbes 400ABDBill Gatesen zenginler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24