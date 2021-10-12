ABD'nin en zenginlerinin listelendiği Forbes 400 listesi açıklandı; Bill Gates 30 yıl sonra ilk 2'de yok
ABD'nin en zenginlerinin yer aldığı Forbes 400 listesi yayımlandı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates listede, 1991 yılından bu yana ilk kez ilk iki sırada yer almadı.
12 Ekim 2021 16:40
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Forbes 400 listesinde yer alan ilk 10 kişi şöyle:
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1- Jeff Bezos: 201 milyar dolar - Amazon, Blue Origin
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2- Elon Musk: 190.5 milyar dolar - Tesla, SpaceX
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3- Mark Zuckerberg: 134.5 milyar dolar - Facebook (WhatsApp, Instagram)
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4- Bill Gates: 134 milyar dolar - Microsoft - Cascade Investment
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5- Larry Page: 123 milyar dolar - Google
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6- Sergey Brin: 118.5 milyar dolar - Google
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7- Laryy Ellison: 117.3 milyar dolar - Oracle
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8- Warren Buffet: 102 milyar dolar - Berkshire Hathaway yatırım
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9- Steve Ballmer: 96.5 milyar dolar - Microsoft
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10- Michael Bloomberg: 70 milyar dolar - Bloomberg L.P (Finansal hizmetler, basın-yayın, teknoloji)
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