Oyunculuğu bırakarak ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım
Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, Koronvirüs salgını sürecinde yaşadığı zor günleri anlattı.
26 Nisan 2020 19:56
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Türkiye'de oyuncuyken 2017 yılında ABD'ye taşınan ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, burada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdığını anlattı.
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Türkiye'de oyuncuyken 2017 yılında ABD'ye taşınan ve burada Sarah Scott ile evlenip TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, Koronavirüs sürecinde yaşadığı zor günleri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına anlattı.
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Karel, "Ailemi korumak için bir aydır TIRda yaşıyorum. Çünkü bir dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz" dedi.
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Karel, ""İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar" ifadelerini kullandı.
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Tolga Karel konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
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"New York'a gittiğimde bana 'Kısa mesafe bir yük var' dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum,ne yapacağımı bilemedim. TIRın soğutmalı dorsesinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım."