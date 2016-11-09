ABD seçimleri objektiflere böyle yansıdı...

ABD halkı, 45'inci başkanı belirlemek üzere Demokrat Parti'den Clinton ya da Cumhuriyetçi Parti'den Trump'ı seçmek için sandığa gitti. Diğer iki başkan adayı Liberteryan (Özgürlükçü) Parti adayı Gary Johnson ile Yeşiller Partisi adayı Jill Stein'a ise seçimlerde şans tanınmıyor.
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Son anketlerde az farkla da olsa önde olan Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, oyunu New York eyaletine bağlı Chappaqua'da kullandı.
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Oy verme işlemine eşi Bill Clinton ile gelen Hillary, "Çok mutluyum. Aşırı derecede mutluyum. Tüm arkadaşlarım ve komşularımla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.
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Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump da oyunu New York'da kullandı.
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New York'taki oy verme istasyonlarının önünde kuyruk oluştu.
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Ülkedeki farklı saat dilimlerinden dolayı, oy verme işlemlerinin başlayışı ve bitişi eyaletlerin yer aldığı dilime göre değişiyor.
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Doğu yakasının saat dilimi göz önünde bulundurulduğunda, oy verme işlemleri doğudaki eyaletlerde yerel saatle 06.00'da (TSİ 14.00) başladı.
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Erken oy verme sürecinde yaklaşık 40 milyon seçmenin 8 Kasım'ı beklemeden oylarını kullandığı belirtiliyor.
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ABD başkanı, dünyanın birçok demokratik ülkesindeki uygulamanın aksine doğrudan halk oyuyla seçilmiyor. Halk, her eyalette partilerin başkan adayına bağlı olan "seçici" grubuna oy veriyor. Seçicilerin sayısı bir eyaletteki kongre delegasyonunun, yani eyaletteki temsilci ve senatörlerin sayısına tekabül ediyor.
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Başkanın seçilmek için 50 eyalet ve özel statüsü bulunan başkent Washington DC'deki 538 seçici oyun mutlak çoğunluğunu, yani 270'ini alması gerekiyor.