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AB-Türkiye anlaşması devreye girdi, mültecilerin Avrupa hayali Dikili'de bitti

04 Nisan 2016 17:17

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Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı anlaşma çerçevesinde göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesine başlandı

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Midilli Adası'ndan yola çıkan ve toplamda 131 göçmeni taşıyan iki tekne Dikili'ye ulaştı

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Başbakan Ahmet Davutoğlu, anlaşma sürecini 'Kayseri pazarlığı' olarak nitelendirmişti

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Feribotlara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar ve helikopterler eşlik etti

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Çoğu Pakistan uyruklu göçmenler, limanda hazırlanan alana alındı

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