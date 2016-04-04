AB-Türkiye anlaşması devreye girdi, mültecilerin Avrupa hayali Dikili'de bitti
04 Nisan 2016 17:17
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Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı anlaşma çerçevesinde göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesine başlandı
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Midilli Adası'ndan yola çıkan ve toplamda 131 göçmeni taşıyan iki tekne Dikili'ye ulaştı
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, anlaşma sürecini 'Kayseri pazarlığı' olarak nitelendirmişti
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Feribotlara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar ve helikopterler eşlik etti
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Çoğu Pakistan uyruklu göçmenler, limanda hazırlanan alana alındı
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