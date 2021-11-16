A Milli Takım'ın unutulmaz son dakika zaferleri

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası yolunda bu akşam Karadağ karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Maç öncesi yakın dönemden unutulmaz Milli Takım zaferleri şöyle:
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Senegal: 0 Türkiye: 1 - 2002 Dünya Kupası Çeyrek Finali - Milli Takım, normal süresi 0-0 berabere biten karşılaşmanın ilk uzatma devresinin 4. dakikasında İlhan Mansız'ın ayağından bulduğu golle tarih yazdı.
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Norveç: 1 Türkiye: 2 - EURO 2008 Eleme Grubu - Milli Takım, yine işi son maçlara bıraktı. Grupta sondan bir önceki maçta, 2.'lik için mücadel ettiği Norveç'e gitti. İlk yarıda attığı 2 golle vizeyi aldı.
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Türkiye: 3 Çek Cumhuriyeti: 2 - 2008 Avrupa Şampiyonası Grup maçı -2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'daki son maçında Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.
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Hırvatistan: 1 Türkiye: 1 - EURO 2008 ÇEYREK FİNALİ - A Milli Takım, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçın uzatlamalarında 1-0 geriye düştü. Son saniyede Semih Şentürk'ün golüyle skoru eşitledik. Milliler, uzatma devreleri 1-1'lik eşitlikle biten maçta penaltı atışları sonucunda Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve yarı finalde Almanya'nın rakibi oldu.
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Türkiye: 1 - İzlanda: 0 -EURO 2016 Eleme Grubu -A Milli Takımımız, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki kader maçında İzlanda ile karşılaştı. Önce Çek Cumhuriyeti, Hollanda karşısında 3-0 öne geçti, sonra Kazaklar beklediğimiz golü kaydetti. 89'da ise Selçuk İnan çıktı sahneye. Attığı frikik golüyle, Millileri 1-0 öne geçirdi. Kazakistan da Letonya'yı 1-0 yenince en iyi 3. olarak EURO 2016 biletini cebimize koyduk.
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Letonya: 1 - Türkiye: 2 - 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu - Bu akşam için ümitlendiren maç... 70. dakikada Merih'in kendi kalesine attığı gol sonrası 75'te Serdar Dursun skoru eşitledi. Hakem uzatma dakikalarında VAR kontrolü sonrası penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına gelen Burak Yılmaz, 90+9'da galibiyeti getirdi.