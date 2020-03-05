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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

A Milli Futbol takımının 2020 Avrupa Şampiyonası'nda giyeceği formalar ortaya çıktı. "Footyheadlines" isimli site, milli takımların 2020'de giyeceği formaları yayınladı. İşte milli takımların giyeceği formalar:

05 Mart 2020 09:50

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A Milli Futbol takımının 2020 Avrupa Şampiyonası'nda giyeceği formalar ortaya çıktı. "Footyheadlines" isimli site, milli takımların 2020'de giyeceği formaları yayınladı. İşte milli takımın giyeceği formalar:

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 formaları internete sızdı

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