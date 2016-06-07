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A Milli Futbol Takımı Fransa'da

07 Haziran 2016 20:46

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Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele edecek A Milli Takım, Saint Cyr Sur Mer bölgesinde kampa girdi.

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Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan uçakla Marsilya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan otobüsle şampiyona boyunca konaklayacağı Saint Cyr Sur Mer bölgesindeki otele ulaştı.

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Marsilya'da yoğun güvenlik önlemleriyle karşılanan A Milli Takım kafilesine, kamp yapacağı otele giriş yaptığı sırada bir grup taraftar tezahüratlarla destek verdi.

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Milliler, 12 Haziran'da Paris'te Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

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Şampiyonanın hazırlıkları kapsamında dün deplasmanda Slovenya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, geceyi Ljubljana'da geçirmişti.

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