A$AP Rocky, "Hayatımın aşkı" dedi; Rihanna'yla ilişkilerini doğruladı
Rapçi A$AP Rocky, şarkıcı Rihanna ile ilişkilerini doğruladı. Rocky, Rihanna için "Hayatımın aşkı" dedi.
20 Mayıs 2021 15:29
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Rapçi A$AP Rocky, şarkıcı Rihanna ile ilişkilerini doğruladı.
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GQ dergisine konuşan A$AP Rocky, şarkıcı Rihanna hakkında “Hayatımın aşkı” ifadelerini kullandı.
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Rihanna ve A$AP Rocky aşkı hakkında haberler 2013 yılında çıkmaya başlamıştı. Öte yandan Rihanna’nın bir süredir başka bir ilişkisi vardı.
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Çift, bu yıl ilişkilerini kameralardan uzak yaşamak için çaba harcasa da Barbados’ta beraber tatil yaparken görüntülenmişti.
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