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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; kazananların tam listesi

2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’ta, töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve ve Union Garı olmak üzere iki ayrı mekanda gerçekleşti. Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Daha önce "Oscar çok beyaz" protestolarına sahne olan Akademi'nin bu yıl, eleştirilere karşılık olarak kazananlarda çeşitliliğe önem vermesi öne çıktı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

26 Nisan 2021 07:08

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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; kazananların tam listesi

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En iyi film: Nomadland

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En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand - Nomadland

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En iyi erkek oyuncu: Anthony Hopkins - The Father

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En iyi yönetmen: Chloé Zhao - Nomadland

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En iyi görüntü yönetmeni: Mank - Erik Messerschmidt

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En iyi orijinal senaryo: Emerald Fennell-Promising Young Woman

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En iyi uyarlama senaryo: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

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En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

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En iyi uluslararası film: Another Round (Danimarka)

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En iyi saç ve makyaj tasarımı: Ma Rainey’s Black Bottom

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En iyi ses: Sound of Metal

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En iyi kostüm tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

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En iyi belgesel: My Octopus Teacher

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En iyi görsel efekt: Tenet

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En iyi kısa film: Two Distant Strangers

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En iyi animasyon film: Soul

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En iyi yardımcı kadın oyuncu: Youn Yuh-jung - Minari

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En iyi müzik: Soul

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En iyi orijinal şarkı: Fight For You - Judas and the Black Messiah

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En iyi prodüksiyon: Mank

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En iyi kurgu: Sound of Metal

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En iyi yapım tasarımı: Mank

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Jean Hershol İnsanlık Ödülü: Tyler Perry - Perry Vakfı

2021 Oscar ÖdüllerifilmAkademi ÖdülleriNomadland
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