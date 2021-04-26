2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; kazananların tam listesi
2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’ta, töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve ve Union Garı olmak üzere iki ayrı mekanda gerçekleşti. Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Daha önce "Oscar çok beyaz" protestolarına sahne olan Akademi'nin bu yıl, eleştirilere karşılık olarak kazananlarda çeşitliliğe önem vermesi öne çıktı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
26 Nisan 2021 07:08
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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu; kazananların tam listesi
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En iyi film: Nomadland
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En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand - Nomadland
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En iyi erkek oyuncu: Anthony Hopkins - The Father
524
En iyi yönetmen: Chloé Zhao - Nomadland
624
En iyi görüntü yönetmeni: Mank - Erik Messerschmidt
724
En iyi orijinal senaryo: Emerald Fennell-Promising Young Woman
824
En iyi uyarlama senaryo: Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
924
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
1024
En iyi uluslararası film: Another Round (Danimarka)
1124
En iyi saç ve makyaj tasarımı: Ma Rainey’s Black Bottom
1224
En iyi ses: Sound of Metal
1324
En iyi kostüm tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom
1424
En iyi belgesel: My Octopus Teacher
1524
En iyi görsel efekt: Tenet
1624
En iyi kısa film: Two Distant Strangers
1724
En iyi animasyon film: Soul
1824
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Youn Yuh-jung - Minari
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En iyi müzik: Soul
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En iyi orijinal şarkı: Fight For You - Judas and the Black Messiah
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En iyi prodüksiyon: Mank
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En iyi kurgu: Sound of Metal
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En iyi yapım tasarımı: Mank
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