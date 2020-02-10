92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Parasite, Oscar tarihine geçti
92. Akademi Ödülleri (Oscar) Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu. En iyi film ödülü Güney Kore yapımı Parasite'nin oldu.
10 Şubat 2020 10:13
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92. Akademi Ödülleri (Oscar) Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu. En iyi film ödülü Güney Kore yapımı Parasite'nin oldu.
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Yönetmen Bong Joon Ho, Parasite ile en iyi uluslararası film ödülünü İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan aldı. Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı. Parasite kazandığı diğer ödüller şöyle:
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En yardımcı erkek oyuncu ödülü sahibi Brad Pitt oldu. Brad Pitt ödül konuşmasında "Bana konuşmam için 45 saniye verdiler, Senato'nun John Bolton'a verdiğinden daha uzun bir süre" dedi.
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En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Laura Dern, Netflix yapımı 'Marriage Story' (Evlilik Hikayesi) ile aldı.
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En iyi yönetmen ödülünün sahibi Parasite ile Bong Joon Ho. Jong Hoo ödül konuşmasında, ""Bu akşam içmeye hazırım" dedi. En İyi Yönetmen ödülünü de almasının ardından ise "Sabaha kadar içmeye hazırım" ifadelerini kullandı.
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En iyi uyarlama senaryonun ödülünün sahibi ise Taika Waititi (Jojo Rabbit).
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En iyi animasyon filmi ise Josh Cooley yönetmeliğindeki Toy Story 4.